La Tunisie a réaffirmé son engagement en faveur d’une approche globale pour lutter contre les phénomènes de violence et de haine, lors de son intervention au troisième webinaire organisé par l’Union interparlementaire (UIP).

Selon un communiqué publié par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), cet événement, tenu en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Panel international de parlementaires pour la liberté de religion ou de conviction (IPPFoRB), a mis en lumière les défis posés par le numérique à la paix, à l’inclusion et aux droits de l’homme.

La Tunisie était représentée à ce webinaire par la vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Saoussen Mabrouk, et l’assesseure chargée des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration, Dhouha Selmi. Le thème central du webinaire portait sur « Les défis posés par le numérique à la paix, à l’inclusion et aux droits de l’homme : quel est le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion des discours de haine et quels sont les moyens de contrer ce phénomène ? ».

Saoussen Mabrouk a souligné l’engagement de la Tunisie à préserver la liberté humaine et à protéger la dignité, conformément à la Constitution tunisienne et aux législations en vigueur. Elle a mis l’accent sur le rôle de l’ARP, notamment de la commission des droits et des libertés, dans la lutte contre ces phénomènes, ainsi que son ouverture aux collaborations avec les organisations internationales et nationales. Elle a également évoqué la situation critique du peuple palestinien, confronté à une violence et une destruction sans précédent. La vice-présidente de l’ARP a appelé tous les parlements, institutions et organisations parlementaires régionales et internationales à faire front contre le danger de la propagation du discours de haine et de violence.

De son côté, l’assesseure Dhouha Selmi a fait état des transformations rapides de l’espace numérique et des défis liés au maintien de l’équilibre entre la garantie de la liberté d’expression et le rejet du discours de haine. Elle a cité plusieurs législations tunisiennes, telles que la loi fondamentale n°26 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret-loi n°54 sur les infractions liées aux systèmes d’information et de communication. Elle a insisté sur l’importance d’une approche intégrée, combinant sensibilisation communautaire et collaboration entre les différents acteurs, pour créer un espace numérique sûr et ouvert.

Il est à noter que cette réunion est la troisième d’une série de webinaires visant à discuter des questions liées à la haine fondée sur la religion ou la conviction et des meilleures pratiques pour y faire face.