Le Paléo Festival de Nyon, l’un des plus grands festivals de plein air de Suisse, mettra cette année le Maghreb à l’honneur dans son traditionnel “Village du Monde”.

Du 22 au 27 juillet 2025, cette 48ème édition prévoit dans sa programmation dévoilée hier, des têtes d’affiche internationales comme Will Smith, Macklemore et David Guetta, ainsi que des découvertes musicales venues des quatre coins du monde. En ce qui concerne le participation maghrébine, la Tunisie sera représentée par des sonorités variées portées par la voix d’Emel Mathlouthi, le groupe de rock psyché international “Al-Qasar and guests” et le duo tuniso-marocain “Aita Mon Amour”.

Icône de la pop, Emel (nom de scène) sera sur la scène du Paléo avec son univers envoûtant où se croisent électro, sonorités orientales et engagement. Depuis que son titre “Kelmti Horra” en 2011, elle n’a cessé de porter une voix libre et puissante.

Rassemblant des musiciens de différentes nationalités, le collectif psyché-rock international “Al-Qasar and guests” présentera un spectacle musical puisant dans les racines hypnotiques de la transe nord-africaine et dans la beauté des gammes arabes, avec l’énergie et le frisson du rock’n’roll et ce, avec, comme invités, la chanteuse soufie Mariam Hamrouni et les virtuoses du oud Nada Mahmoud et Mehdi Haddab.

Le duo “Aita Mon Amour” complètera cette programmation avec une rencontre entre la tradition des Chikhates marocaines et l’électro moderne. La marocaine Widad Mjama, voix puissante et envoûtante, redonne vie à cette tradition orale avec la complicité du multi-instrumentiste tunisien Khalil Epi. Ensemble, ils font vibrer ces chants ancestraux dans une dynamique nouvelle, où le passé et le présent se fondent en un souffle de liberté.

Avec une programmation ouverte à tous les styles, du rock au blues en passant par la chanson classique, rap, humour, funk/soul, reggae…, le Paléo Festival réunit chaque année plus de 250 000 spectateurs.