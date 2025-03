Les qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 reprennent du 19 au 25 mars avec des confrontations décisives. À ce stade, l’Égypte, le Soudan, la Côte d’Ivoire, la Tunisie et le Maroc dominent leurs groupes, tandis que des nations historiques comme le Nigeria et le Ghana sont en difficulté.

Groupe A : L’Égypte en pole position

Invaincus, les Pharaons comptent sur Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet pour creuser l’écart face à l’Éthiopie et au Sierra Leone. Le Burkina Faso doit impérativement battre Djibouti pour espérer rester en course.

Groupe B : Duel Sénégal-Soudan

Les Lions de la Teranga, emmenés par Sadio Mané, sont en embuscade derrière le Soudan. Leur confrontation directe sera déterminante. La RD Congo doit impérativement s’imposer face au Soudan du Sud et à la Mauritanie.

Groupe C : Le Nigeria en péril

Avec seulement trois points, les Super Eagles doivent absolument battre le Rwanda et le Zimbabwe pour espérer se qualifier. Le groupe reste indécis avec trois leaders : le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Bénin.

Groupe D : Le Cameroun en tête, sous pression

Les Lions Indomptables dominent, mais la Libye et le Cap-Vert restent menaçants à un point seulement. Une victoire contre l’Eswatini leur permettrait de consolider leur avance.

Groupe E : Le Maroc dominateur

Avec trois victoires en trois matchs, les Lions de l’Atlas sont bien placés. Cependant, ils devront confirmer face au Niger et à la Tanzanie, qui restent en course.

Groupe F : La Côte d’Ivoire en tête, le Gabon ambitieux

Les Éléphants doivent se méfier du Gabon et du Burundi, encore en lice pour la qualification.

Groupe G : L’Algérie vise le sans-faute

Seule nation du groupe ayant déjà joué un Mondial, l’Algérie espère s’imposer contre le Botswana et le Mozambique pour renforcer sa position.

Groupe H : La Tunisie proche de la qualification

Les Aigles de Carthage peuvent faire un grand pas vers la Coupe du Monde en battant le Liberia et le Malawi.

Groupe I : Les Comores surprennent, le Ghana en danger

Le Ghana doit impérativement s’imposer face aux Comores et au Mali pour espérer décrocher la première place.

Avec la fin des éliminatoires qui approche, chaque match devient crucial pour décrocher un billet pour l’Amérique du Nord.