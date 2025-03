Le ministre de l’éducation Nourredine Nouri a souligné, mardi au cours d’une plénière à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) son engagement à renforcer l’infrastructure des établissements scolaires et à améliorer les conditions de travail des enseignants, soulignant que son département s’emploie à résoudre toutes les problématiques de manière efficiente à travers toutes les régions.

Dans ses réponses aux interrogations des députés, le ministre a rappelé les interventions effectuées par son département, dans un nombre de régions au cours de ces dernières années, précisant que plusieurs projets ont été programmés au cours de l’année 2025 englobant la réhabilitation de établissements scolaires dans les zones rurales.

Il a précisé qu’une enveloppe de 80 MD a été consacrée aux équipements scolaires, outre les efforts fournis en matière de nouveaux recrutements (agents administratifs et enseignants) selon les besoins de chaque établissement.

En réponse à une question du député Abdesslem Hamrouni concernant le manque de cadres éducatifs dans les établissements scolaires à la délégation de Béni Khedech (gouvernorat de Médenine) le ministre de l’éducation a relevé que les procédures de recrutement de 34 agents sont en cours de parachèvement.

S’agissant les projets d’infrastructure bloqués dans cette région, en particulier dans les écoles primaires, les collèges et les lycées secondaires, Nouri a affirmé que son département avait effectué depuis 2020, 14 interventions pour la rénovation d’un nombre d’établissements scolaires moyennant un coût de 2,6 MD.

Dans ce contexte, Hamrouni a évoqué l’état d’insalubrité du stade dont la clôture a été endommagée depuis 7 ans, le refus par le cadre éducatif de postuler au poste de directeur en raison de l’absence de motivation et la dégradation de la situation du foyer et du restaurant universitaire.

Il a affirmé que des suspicions de corruption ont été constatées dans le concours des aides pédagogiques, notant qu’aucune enquête n’a été ouverte pour ce dossier.

Nouri a signalé que le ministère de l’éducation n’hésitera pas à diligenter une enquête sur tous les dossiers de corruption dans le cadre de la transparence et du respect de la loi.

De son côté, le député Mohamed Amine Ouerghi a adressé au ministre de l’éducation une question sur la situation des établissements scolaires dans les localités de Jebel Jeloud et Ouardia, qui selon lui, ne sont pas équipés en matériel informatique et en laboratoires, outre le manque de ressources humaines, et l’absence d’un surveillant général au lycée de jebel Jeloud.

Dans ses réponses, le ministre de l’éducation a souligné que ces localités ont bénéficié de plusieurs interventions depuis 2018, ajoutant que plusieurs projets seront réalisés dans le cadre de la stratégie du ministère de 2025 pour améliorer la situation des établissements scolaires.

Il a affirmé que ces régions, qui figurent à la tête des priorités du ministère de l’éducation, seront renforcées en potentiel humain au cours de la prochaine rentrée scolaire, précisant que son département oeuvre en coordination avec les autorités sécuritaires afin de sécuriser les établissements scolaires après la recrudescence de la violence scolaire.