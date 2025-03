La digitalisation des services juridiques en Tunisie est un levier essentiel pour moderniser l’administration, fluidifier les démarches et renforcer la transparence. En automatisant les processus et en facilitant l’accès aux services juridiques, elle permet aux entreprises, aux investisseurs et aux citoyens de gagner en efficacité et en confiance.

Juridoc, une plateforme innovante au service du droit

Fondée en 2021, Juridoc simplifie l’accès aux ressources juridiques grâce à une base de données complète incluant législation, jurisprudence, doctrine et veille juridique. Son moteur de recherche intelligent, basé sur l’IA générative, permet aux professionnels du droit, aux entreprises et aux institutions d’optimiser leur travail en accédant rapidement à des informations fiables et actualisées.

Déjà implantée en Tunisie et au Sénégal, Juridoc enregistre des chiffres impressionnants : plus de 252 000 documents disponibles, 325 000 recherches juridiques abouties et plus de 4 000 utilisateurs payants. Forte de ce succès, la startup ambitionne de démocratiser l’accès à l’information juridique sur de nouveaux marchés.

“Nous sommes convaincus que notre solution répond à un besoin crucial des professionnels du droit, non seulement en Tunisie et au Sénégal, mais également à travers toute l’Afrique de l’Ouest et le Moyen-Orient. Nous avons pour ambition d’étendre notre expertise et d’offrir une véritable valeur ajoutée à de nouveaux utilisateurs.” – Kais Assali, co-fondateur et CEO de Juridoc.

Une levée de fonds pour accélérer le développement international

Juridoc a récemment bouclé un tour de table mené par 216 Capital et Go Big Partners, pour soutenir son développement en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. Ces fonds permettront à la startup de :

Renforcer son infrastructure technologique, afin d’optimiser les performances de son moteur de recherche basé sur l’IA.

Enrichir sa base de données avec des contenus juridiques adaptés aux spécificités locales des nouveaux marchés.

Soutenir ses efforts commerciaux et marketing pour accélérer l’adoption de la plateforme.

“Cet investissement s’inscrit dans notre vision d’accompagner les startups à fort potentiel qui transforment des secteurs stratégiques grâce au digital. Nous sommes ravis de soutenir Juridoc dans sa croissance et de contribuer à moderniser l’accès à l’information juridique sur des marchés à forte demande. – a affirmé Dhekra Khelifi, Partner à 216 Capital Ventures.

Aujourd’hui, Juridoc couvre le droit tunisien, sénégalais, ainsi que les réglementations OHADA, UEMOA, CEDEAO, et ambitionne d’élargir encore son champ d’action. Avec cette levée de fonds, la startup marque une nouvelle étape dans sa mission : rendre le droit plus accessible, structuré et efficace pour tous.

A propos de 216 CAPITAL :

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs, 216 CAPITAL est une société de Venture Capital spécialisée dans l’investissement Seed/Early dans les entreprises technologiques. 216 CAPITAL investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.

Pour en savoir plus : www.216capital.vc