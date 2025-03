L’hôpital universitaire Charles Nicolle a obtenu l’accréditation de la Société internationale de néphrologie, devenant ainsi le premier centre de référence accrédité dans la région pour la formation des médecins dans le domaine des maladies rénales.

Annoncée dans un communiqué publié samedi par le ministère de la Santé sur sa page officielle Facebook, cette accréditation positionne la Tunisie comme un pôle régional d’excellence médicale. L’hôpital Charles Nicolle est désormais reconnu pour ses normes internationales en diagnostic et traitement des maladies rénales, y compris la dialyse et la transplantation rénale.

Cette reconnaissance ouvre la voie à la formation de médecins issus de différents pays et favorise la coopération internationale et le transfert d’expertises. Elle contribue ainsi au développement de la néphrologie au double plan africain et arabe.

L’accréditation vient consolider le positionnement de la Tunisie sur la carte médicale internationale et soutenir ses efforts pour atteindre la souveraineté sanitaire en formant des compétences capables de relever les défis croissants dans ce domaine.