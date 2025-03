Une réunion de haut niveau du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) s’est tenue hier vendredi soir en visioconférence pour discuter des solutions durables et innovantes pour financer les systèmes de santé en Afrique. L’objectif est d’arrimer ces efforts aux priorités nationales et régionales, renforçant ainsi la souveraineté sanitaire et pharmaceutique du continent.

La réunion a rassemblé le directeur général du CDC Afrique John Kaseya, et le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, ainsi que les ministres de la Santé des États membres de l’Union africaine (UA). Les discussions ont porté sur les mécanismes de mobilisation des ressources et d’investissement efficace dans le secteur de la santé, ainsi que sur l’importance de la prévention et de la rationalisation des dépenses.

Mustapha Ferjani a souligné l’importance de soutenir les systèmes de santé de base, de renforcer la production locale de médicaments et de développer des mécanismes d’achat commun entre les pays africains. Ces mesures visent à garantir la disponibilité des médicaments à des prix équitables. Il a également jugé nécessaire d’adopter des politiques fiscales efficaces ciblant les produits nuisibles à la santé, afin de générer des fonds pour financer les programmes de prévention et d’améliorer les systèmes de santé.