La 29e journée de Serie A s’annonce décisive avec une lutte acharnée pour le titre. L’Inter Milan, leader avec 61 points, voit Naples (60 points) et l’Atalanta (58 points) lui coller aux basques. Pendant ce temps, la Juventus et la Lazio tentent de sécuriser leur place en Ligue des champions, tandis que le Milan AC peine à rester dans la course.

Résultats marquants

Genoa – Lecce (2-1) : Victoire précieuse du Genoa qui se rapproche du Top 10.

Udinese – Vérone (0-1) : Succès crucial pour Vérone dans la course au maintien.

AC Milan – Côme (2-1) : Les Rossoneri assurent l'essentiel pour rester dans la course à l'Europe.

Torino – Empoli (1-0) : Empoli reste en zone rouge après ce revers face au Torino.

Matchs à suivre

Fiorentina – Juventus : Un classique du championnat qui pourrait redistribuer les cartes pour l’Europe.

Atalanta – Inter Milan : Duel au sommet qui pourrait chambouler la lutte pour le Scudetto.

Le classement après 29 journées

L’Inter Milan (61 pts) reste en tête, talonné par Naples (60 pts) et l’Atalanta (58 pts). La Juventus (52 pts) et la Lazio (51 pts) doivent encore sécuriser leur ticket pour la Ligue des champions. En bas de tableau, Monza (15 pts), Venise (19 pts) et Empoli (22 pts) luttent pour éviter la descente.

Prochain grand choc : Atalanta – Inter Milan, un match à enjeu dans la course au titre !