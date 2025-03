Le Renaissance Sportive de Berkane (RSB) a écrit l’une des plus belles pages de son histoire en remportant, pour la première fois, le titre de champion du Maroc. Un exploit rendu possible après un match nul (1-1) face à l’Union de Touarga, samedi soir, lors de la 25ᵉ journée de la Botola Pro.

La RSB a pris l’avantage grâce à Oussama Lemlioui à la 66ᵉ minute, avant que Youness Dahmani n’égalise pour les visiteurs à la 83ᵉ. Ce point glané à domicile suffit aux “Orange” pour s’adjuger le sacre, avec 60 points au compteur, à cinq journées de la fin du championnat.

Cette saison, Berkane a dominé la compétition avec 18 victoires, 6 matchs nuls et une seule défaite (face au FUS Rabat 0-1 lors de la 5ᵉ journée). Le club devance l’AS FAR (45 pts) et le Wydad Casablanca (43 pts), succédant ainsi au Raja de Casablanca au palmarès.

Une ascension fulgurante pour un club devenu incontournable

Longtemps dans l’ombre des géants du football marocain, la RS Berkane a su imposer sa marque ces dernières années. Vainqueur de deux Coupes de la CAF (2020, 2022), trois Coupes du Trône et une Supercoupe de la CAF, le club de l’Oriental confirme son statut de nouveau poids lourd du football marocain.

Ce sacre ramène le titre national dans la région 50 ans après le dernier sacre du Mouloudia Oujda en 1975. De plus, les Berkanis poursuivent leur parcours continental, avec une qualification en quarts de finale de la Coupe de la CAF, où ils affronteront l’ASEC Mimosas en avril prochain.

Un succès historique qui couronne le travail de Mouin Chaâbani et de son effectif talentueux!