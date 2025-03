Ce soir à 20h, Al Taawoun (8e, 34 points) reçoit Al Hilal (2e, 54 points) pour un choc crucial de la 25e journée de Saudi Pro League. Si Al Taawoun veut prouver qu’il peut rivaliser avec les cadors du championnat, Al Hilal, en pleine course au titre, vise une sixième victoire consécutive face à cet adversaire.

Al Hilal, un rouleau compresseur

Deuxième du classement avec un match en moins sur le leader Al Ittihad (61 points), Al Hilal sait qu’il ne peut se permettre aucun faux pas. Avec 17 victoires en 24 matchs et une série impressionnante face à Al Taawoun (5 victoires sur les 5 dernières confrontations), les hommes de Jorge Jesus ont une occasion en or de continuer leur course au sommet.

Al Taawoun en quête d’un exploit

Malgré une honorable 8e place, Al Taawoun semble avoir du mal face aux grosses cylindrées. Son manque d’efficacité offensive et sa fragilité défensive contre les équipes du haut de tableau pourraient lui coûter cher face à une équipe d’Al Hilal qui marque en moyenne plus de deux buts par match.

Les clés du match

Al Hilal en pleine confiance , invaincu contre Al Taawoun lors des cinq derniers matchs.

, invaincu contre Al Taawoun lors des cinq derniers matchs. Al Taawoun à domicile : un facteur qui pourrait les motiver à surprendre.

: un facteur qui pourrait les motiver à surprendre. Un enjeu capital pour Al Hilal, qui doit absolument gagner pour rester dans la course au titre.

Avec un historique largement en faveur des visiteurs, Al Hilal aborde ce duel en position de force. Reste à savoir si Al Taawoun parviendra à déjouer les pronostics et créer la sensation.