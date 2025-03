La 26e journée du championnat de France de Ligue 1 a débuté vendredi avec un match nul entre Nice et Auxerre (1-1). Les regards se tournent désormais vers les rencontres prévues ce samedi, avec des confrontations particulièrement attendues. À 17h00, Nantes accueille Lille dans un match capital pour les Nordistes qui visent le podium. À 19h00, Angers reçoit Monaco, avec des Monégasques déterminés à rester dans la course aux places européennes. Enfin, à 21h05, Lens affronte Rennes dans une affiche prometteuse entre deux formations ambitieuses.

Dimanche, le spectacle continue avec plusieurs matchs déterminants. Lyon reçoit Le Havre à 15h00 avec l’espoir de remonter au classement, tandis que Strasbourg affronte Toulouse à 17h15, et Montpellier reçoit Saint-Étienne au même moment. La rencontre phare opposant Paris SG à Marseille, programmée à 20h45, s’annonce intense, tant les deux équipes rivalisent pour consolider leur position en tête du classement.

Au classement général, le PSG reste largement en tête, suivi par Marseille et Nice. Toutefois, c’est bien le classique entre Paris et Marseille dimanche soir qui pourrait redistribuer certaines cartes au sommet.