La 20e journée du championnat de Ligue 1 Nedjma algérienne, programmée ce vendredi 14 mars, promet des confrontations décisives aussi bien pour la course au titre que pour la bataille du maintien. Alors que le MC Alger domine le classement avec une avance confortable, plusieurs équipes tenteront de recoller au leader, tandis qu’en bas de tableau, la pression est maximale pour éviter la zone rouge.

Des enjeux majeurs en haut de tableau

Le MC Alger, solide leader avec 40 points en 19 journées, le CR Belouizdad (33 points) et l’USM Alger (32 points) sont en embuscade, tandis que la JS Kabylie (30 points) et l’ES Sétif (28 points) espèrent un faux pas des équipes de tête pour relancer le suspense.

La JS Kabylie, actuelle 4e, aura une belle opportunité à domicile face au MC Oran, mal en point cette saison (12e avec 21 points). Une victoire permettrait aux Canaris de se rapprocher du podium. De son côté, l’ES Sétif se déplace chez l’ES Mostaganem, lanterne rouge du championnat avec seulement 17 points. Un succès permettrait aux Sétifiens de se repositionner dans la lutte pour les places continentales.

Matches sous tension pour le maintien

Si le haut du classement attire les regards, la bataille pour le maintien s’annonce tout aussi féroce. En bas de tableau, plusieurs équipes jouent gros dans cette 20e journée. L’US Biskra (14e, 17 points) tentera de s’extirper de la zone rouge en allant défier la JS Saoura (9e, 25 points). La tâche s’annonce compliquée face à un adversaire solide sur ses terres.

Dans une situation plus critique, le NC Magra et l’ES Mostaganem, derniers avec 17 points, doivent impérativement engranger des points pour espérer un sursaut. L’ES Mostaganem devra réaliser un exploit face à l’ES Sétif, tandis que le NC Magra sera en quête d’un résultat positif pour ne pas sombrer davantage.

Le duel des mal classés et les ambitions du Paradou AC

Autre match à suivre, le duel entre le Paradou AC et le CS Constantine. Les deux formations sont proches au classement (7e et 8e avec 26 points chacune). Une victoire de l’une ou l’autre équipe leur permettrait de basculer dans la première moitié de tableau et d’entrevoir une fin de saison plus sereine.

Programme des matchs – 20e Journée (14 mars 2025)

Paradou AC 🆚 CS Constantine – ⏰ 22:00

ES Mostaganem 🆚 ES Sétif – ⏰ 22:00

JS Kabylie 🆚 MC Oran – ⏰ 22:00

JS Saoura 🆚 US Biskra – ⏰ 22:00