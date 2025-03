La N.2 mondiale polonaise Iga Swiatek a dominé en deux sets 6-3, 6-3 la championne olympique chinoise Zheng Qinwen pour se qualifier jeudi pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 d’Indian Wells (Californie, Etats-Unis).

Swiatek, deux fois titrée en Californie en 2022 et 2024, s’est envolée en début de rencontre (5-1) avant une réaction trop tardive de Zheng, pour un scénario similaire dans le 2e set.

Le match a été interrompu quelques minutes par une averse, sans enrayer la mécanique Swiatek, beaucoup plus solide et précise que son adversaire, qui a multiplié les fautes et abandonné la première manche sur une amortie complètement ratée.

Zheng, N.9 mondiale, n’avait battu qu’une fois Swiatek en sept rencontres, en demi-finale des Jeux olympiques de Paris l’été dernier.