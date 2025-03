Le déficit commercial de la Tunisie s’est établit à 3517,9 millions de dinars (MD), durant les deux premiers mois de l’année 2025, enregistrant une hausse de 97,64 % par rapport au déficit enregistré durant la même période de 2024 (-1779,9 MD), ont fait ressortir les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants, publiés jeudi par l’Institut national de la statistique (INS).

Les échanges commerciaux ont atteint le niveau de 10169,2 MD à l’exportation et 13687,1 MD à l’importation durant les deux premiers mois de l’année 2025.

Le taux de couverture des importations par les exportations s’est établi à 74,3% contre un taux de couverture de 85,7% durant la même période en 2024. Hors énergie, le déficit de la balance commerciale s’est réduit à 1672,4 MD.

Le déficit de la balance énergétique s’est établit à 1845,4 MD, durant les deux premiers mois de l’année 2025, contre un déficit de 1822,6 MD durant les deux premiers mois de l’année 2024

Baisse de 4,4% des exportations durant les deux premiers mois de 2025 par rapport à 2024 ( même période)

La régression des exportations durant les deux premiers mois de l’année 2025 résulte principalement de la baisse des exportations du secteur de l’énergie de (-5,1%), sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés (59 MD contre 345,9 MD), ainsi que du secteur des industries agro-alimentaires de (-16,5%) à la suite de la baisse des ventes d’huiles d’olives (1007,6 MD contre 1323,9 MD).

De même, les exportations du secteur des industries mécaniques et électriques ont baissé de 5%, et celles du secteur textile, habillement et cuir ont diminué de 0,6%. Par ailleurs, les exportations du secteur de mines, phosphates et dérivés ont enregistré une hausse de (+9%) .

Hausse de 10,2% des importations

La hausse des importations (+10,2%) provient, de l’augmentation des importations des biens d’équipement de (+12,5%), des matières premières et demi-produits de (+11,9%), des biens de consommation de (+14,3%) et des produit alimentaires de (+10,6%). En revanche, les importations des produits énergétiques ont enregistré une stagnation de (-0,02%).