Le 2ème salon de l’Artisanat de Bennane à Monastir se tient cette année, du 15 au 20 mars au théâtre de plein air, avec la participation de 30 exposants de Tunisie, Libye et d’Algérie.

Le premier jour du salon, organisé par l’Association Tunisienne des Auberges et Tourisme pour Jeunes et le commissariat régional des affaires culturelles, sera marqué par la programmation d’un spectacle de marionnettes et de diverses activités pour enfants.

Au menu également, l’organisation d’un tournoi de jeux (17 mars), d’un spectacle “la Kharja de Bennane” (18 mars), d’un concert musical (19 mars) et d’un concours de pâtisserie (20 mars).

La coordinatrice de l’association des Auberges et Tourisme pour Jeunes, Néjiba Sfar a indiqué à la TAP que ce salon, dont la durée a été prolongée de trois à six jours, vise à créer une dynamique économique dans la ville de Bennane et à offrir aux artisans de la région l’opportunité de prendre part à des expositions en Libye et en Algérie.