Suite à la décision rendue par le tribunal de première instance de Tunis en date du 11 février 2025, ordonnant la nomination de M. Anis Tayeb et M. Mokhless Youssef en tant qu’administrateurs judiciaires de la société en remplacement de Mme Soufiya Gharbi, et sous la supervision de la juge contrôleur Mme Chaïma Ben Chouchane, la société Sanimed tient à préciser aux actionnaires et au public les points suivants :

La nomination des administrateurs judiciaires susmentionnés n’aura aucun impact sur les activités de la société, ses transactions et ses relations avec l’ensemble de ses partenaires, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Pendant toute la durée de leur mandat, le rôle des administrateurs judiciaires consistera à veiller à la continuité des activités de Sanimed, à préserver intégralement ses actifs sous leur responsabilité et à assurer le bon déroulement des engagements financiers de la société.

Sanimed assure, par ailleurs, que sa situation est saine dans tous les domaines et que son activité se poursuit normalement.