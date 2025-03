TAV Tunisie, entreprise tunisienne, filiale du groupe Aéroport de Paris qui exploite les aéroports internationaux d’Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba, depuis 2009, dans le cadre d’un accord de concession signé avec l’Etat tunisien jusqu’en 2047, a décidé enfin de mettre la main dans la poche et d’investir 10 millions d’euros (32 MDT) dans le réaménagement de l’aéroport de Monastir.

L’information a été annoncée par Mme Mélanie Lefebvre, Directrice Générale de TAV Tunisie qui intervenait sur les ondes de radio Jawhara FM.

Cet investissement sera utilisé pour renforcer l’attractivité et la compétitivité de l‘aéroport de Monastir et améliorer l’efficacité opérationnelle et environnementale de l’aéroport, notamment, grâce à l’intégration de technologies d’énergies renouvelables.

Ultime objectif : s’adapter au réchauffement climatique et réduire l’empreinte carbone de l’aéroport. est revenue sur l’état des lieux et les perspectives de développement de ces deux aéroports.

Cet intérêt pour l’aéroport de Monastir n’est pas fortuit, après sa relative marginalisation par TAV Tunisie, cet aéroport a été, en 2024, plus performant que celui d’Enfidha. Et pour cause.

Selon la Directrice Générale de TAV Tunisie, les deux aéroports ont enregistré la réception d’environ 3 millions de passagers, dont 1,6 million passagers à l’aéroport de Monastir et 1,3 million passagers à l’aéroport d’Enfidha.

Pour la responsable de Tav-Tunisie, les deux aéroports demeurent sous exploités malgré leurs potentiels énormes. D’après elle, l’aéroport d’Enfidha-Hammamet, le plus moderne, le plus grand et le plus extensible du pays, peut accueillir 7 millions de passagers par an et, à terme, il pourrait quadrupler sa capacité pour atteindre 28 millions de passagers après la construction de trois nouveaux terminaux au terme du projet.

Selon ses projections, “toute augmentation de 100.000 nouveaux touristes par an génère 25 millions d’euros (80 millions de dinars) de valeur économique pour le pays et peut créer 400 emplois, 150 directs et 250 indirects”.

Exploiter pleinement les deux aéroports d’Enfidha-Hammamet et de Monastir et recevoir les 8 millions de passagers inexploités actuellement pourrait ainsi représenter un potentiel économique de 7 milliards de dinars de valeur pour la Tunisie, estime la responsable de TAV-Tunisie.

