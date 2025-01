Le gouverneur de Monastir, Aissa Moussa, a appelé la société “TAV”, exploitante de l’aéroport international Habib Bourguiba de Monastir, à respecter ses engagements contractuels et à accélérer le parachèvement des travaux d’aménagement de cette infrastructure, particulièrement à l’approche de la saison D’El Hajj.

Cette sollicitation est intervenue lors d’une visite sur site effectuée hier lundi par le gouverneur à l’aéroport de Monastir, suite à quoi, la société “TAV” a rétorqué à travers un communiqué, affirmant qu’”elle continue de développer l’aéroport et d’améliorer ses installations et services afin de répondre à la demande croissante sur le marché touristique mondial”.

La société TAV “s’efforce également de renforcer l’infrastructure existante pour offrir des vols sûrs et confortables aux passagers”, selon le communiqué.

Elle a démenti les informations circulant actuellement sur les réseaux sociaux faisant état d’abus et de violations signalés à l’aéroport.

A cet effet, des pages sur les réseaux sociaux ont diffusé une publication évoquant ce qui a été qualifié de “violations gravissimes à l’aéroport international de Monastir Habib Bourguiba, liées au non-respect des normes internationales, en lien notamment avec, l’effondrement de parties du plafond de l’infrastructure à plusieurs reprises, pointant le manque d’un entretien régulier ainsi que des mesures de sécurité à l’aéroport”.

Illustré de photos, la publication a également abordé les irrégularités liées à l’utilisation d’un ascenseur destiné aux passagers et aux personnes à mobilité réduite, pour le transport de diverses marchandises, ainsi que les coupures fréquentes d’eau et d’électricité, l’absence de climatisation adéquate, le manque de propreté dans les installations sanitaires et l’absence de ventilation suffisante.