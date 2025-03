Six entreprises tunisiennes, toutes spécialisées dans les différentes branches d’activité des secteurs des industries mécaniques, électriques, électroniques et plastiques, participent au salon de la sous-traitance industrielle “Global Industrie 2025” qui se tient à Lyon du 11 au 14 mars 2025, a fait savoir mercredi, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Placé sous le thème “La voix et les solutions de l’industrie”, ce salon propose, pour cette édition, un programme riche en conférences et échanges, mettant en avant les défis et les évolutions que connaît le secteur de la sous-traitance industrielle, en ciblant, notamment, les domaines de l’automatisation, de la digitalisation, de l’intelligence artificielle, de l’énergie et de l’environnement. Conduite par le CEPEX, la délégation tunisienne occupe un pavillon national qui s’étale sur une superficie de 72 m².

Le secteur des Industries Mécaniques, Électriques et Électroniques (IMEE) constitue un pilier des exportations tunisiennes et l’un des principaux moteurs de l’économie tunisienne, jouant un rôle clé dans la dynamique des exportations du pays. En 2024, les exportations du secteur ont atteint 28,743 milliards de dinars, enregistrant une progression de 1,2 % par rapport à 2023. Sur la période 2020-2024, les recettes du secteur affichent une croissance annuelle moyenne de 13,5 %.

Les marchés européens, partenaires stratégiques de la Tunisie, offrent encore des débouchés pour les exportations du secteur. La France, avec une part de 27,1% des exportations totales du secteur, demeure toujours le premier partenaire commercial de la Tunisie, suivie par l’Allemagne (21,4 %), l’Italie (13,2 %) et l’Espagne (3,4 %).

Par ailleurs, l’offre tunisienne du secteur des IMEE dispose encore d’un potentiel d’exportation inexploité, estimé à environ 14,6 milliards de dinars, notamment pour les produits tels que les jeux de fils pour bougies d’allumage, les conducteurs électriques avec pièces de connexion, les parties d’avion, d’hélicoptères et de drones, les appareils de réception, de conversion et de transmission de données, ainsi que les compteurs d’électricité.