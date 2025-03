Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) lance un appel à manifestation d’intérêt, au profit des organisations de la société civile tunisiennes, pour la mise en œuvre de l’initiative de tourisme bleu à Djerba.

Les organisations seront appelées à mettre en œuvre des activités de gestion des visiteurs sur le terrain sur le site de « Ras Raml », à Djerba, dans le cadre de l’Initiative du Tourisme Bleu en Tunisie, indique le centre sur son site.

Les organisations sélectionnées travailleront sur la mise en œuvre d’une stratégie de régulation des chemins d’accès et des sentiers, l’installation de petites infrastructures, la création de supports de sensibilisation pour promouvoir un tourisme responsable et la formation des guides et des opérateurs de bateaux aux pratiques durables. La date limite de candidature est fixée au 24 mars courant.

L’Initiative Tourisme Bleu vise à comprendre et à évaluer les impacts environnementaux du tourisme côtier et marin au niveau international, afin d’identifier les conditions propices à l’intégration de la planification environnementale et des stratégies de gestion durable, et de démontrer des actions efficaces sur des sites pilotes pour assurer la durabilité du tourisme bleu.

Lancée en avril 2024, cette initiative vise à promouvoir une vision holistique de la gestion du tourisme marin et côtier, conformément aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 dans les régions marines.

Elle favorise l’échange de connaissances, de bonnes pratiques, de projets et d’expériences entre trois grandes régions maritimes partageant des défis environnementaux et sociaux liés au tourisme côtier et maritime : la Méditerranée, l’océan Indien Occidental et la mer des Caraïbes.