La 25ᵉ journée du championnat tunisien de Ligue 1 se poursuit ce mercredi 12 mars 2025 avec quatre affiches au programme, toutes programmées à 14h00. Des matchs à fort enjeu aussi bien pour la lutte pour le titre que pour la bataille pour le maintien.

Programme des matchs du jour :

Jeunesse Omrane 🆚 Espérance S. de Tunis

AS Gabès 🆚 Étoile Sportive du Sahel

US Ben Guerdane 🆚 CA Bizertin

CS Sfaxien 🆚 AS Soliman

Les enjeux des rencontres :

L’Espérance veut conforter son avance

Leader avec 52 points, l’Espérance de Tunis affronte la Jeunesse Omrane, actuelle 12ᵉ avec 21 points. Face à une équipe en lutte pour le maintien, les Sang et Or chercheront à s’imposer pour maintenir leur avance sur leur dauphin, l’US Monastir (50 points).

L’Étoile du Sahel veut rester dans la course

Troisième avec 48 points, l’Étoile Sportive du Sahel se déplace à Gabès pour y affronter une équipe en grande difficulté (13ᵉ avec 18 points). Une victoire permettrait aux hommes de Sousse de garder le contact avec les leaders.

Un duel pour la survie entre Ben Guerdane et Bizerte

L’US Ben Guerdane (14ᵉ, 18 points) affronte le CA Bizertin (10ᵉ, 26 points). Un choc direct où la victoire est impérative pour les locaux afin d’espérer sortir de la zone rouge.

Le CS Sfaxien en quête d’un rebond

En difficulté cette saison (8ᵉ, 33 points), le CS Sfaxien affronte l’AS Soliman (11ᵉ, 23 points). Une victoire permettrait aux Noir et Blanc de recoller au Stade Tunisien (43 pts), 6ᵉ du classement.

Classement avant cette journée :

1️⃣ Espérance de Tunis – 52 pts

2️⃣ US Monastir – 50 pts

3️⃣ Étoile du Sahel – 48 pts

4️⃣ ES Zarzis – 47 pts

5️⃣ Club Africain – 47 pts

…

Zone rouge :

12️⃣ Jeunesse Omrane – 21 pts

13️⃣ AS Gabès – 18 pts

14️⃣ US Ben Guerdane – 18 pts

15️⃣ EGS Gafsa – 15 pts

16️⃣ US Tataouine – 15 pts

Les résultats de cette journée pourraient totalement rebattre les cartes, notamment pour les places européennes et le maintien.