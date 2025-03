La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé l’octroi d’une indemnité de solidarité de 50.000 dollars à chaque club ayant participé aux tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2024-2025 (Ligue des champions et Coupe de la Confédération).

Cette mesure historique s’inscrit dans un protocole d’accord signé au Caire entre le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et celui de l’Association des Clubs Africains (ACA), Hersi Said. Cet accord vise à renforcer le partenariat entre les deux institutions et à soutenir financièrement les clubs africains.

Des dotations en hausse et un soutien aux joueurs

Outre cette indemnité, la CAF a augmenté de plus de 40 % les primes attribuées aux clubs dans ses compétitions majeures. Elle s’engage également à garantir aux joueurs un accompagnement éducatif, à promouvoir l’intégrité du jeu et à lutter contre les dérives du football (dopage, racisme, corruption, etc.).

Un partenariat pour le développement du football africain

La CAF et l’ACA entendent également optimiser les bénéfices générés par le football pour les joueurs, les clubs et les ligues. Le renforcement de la gouvernance et la création de mécanismes de médiation pour régler les litiges sportifs figurent parmi les priorités de cette collaboration.

L’annonce de cet accord intervient alors que la 14e Assemblée Générale extraordinaire élective de la CAF se tiendra ce mercredi au Caire.