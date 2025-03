La 24e journée de la Botola Pro a confirmé la suprématie de la Renaissance de Berkane, qui continue de dominer le championnat marocain avec 59 points, loin devant ses poursuivants. Grâce à sa victoire (2-0) contre Moghreb de Tétouan, Berkane se rapproche encore plus du titre et affiche une régularité impressionnante avec 18 victoires en 24 matchs.

Derrière, la lutte est acharnée pour la deuxième place entre le FAR Rabat et le Wydad Athletic Club, tous deux à 42 points après leur match nul face au FUS Rabat (2-2). Le FUS Rabat et la Renaissance Zemamra, avec 40 points, restent en embuscade, prêts à profiter du moindre faux pas.

En milieu de tableau, plusieurs équipes attendent de jouer leur 24e match, notamment le Raja Casablanca (8e, 33 pts) et le COD Meknès (11e, 30 pts), qui pourraient encore bouleverser le classement.

Dans le bas de tableau, Chabab Mohammédia (4 pts) est en grande difficulté et se dirige tout droit vers la relégation, tandis que MA Tétouan (15 pts) et Jeunesse Sportive Soualem (22 pts) devront batailler pour éviter la descente.