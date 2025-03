Ce dimanche, la 28e journée de Serie A nous offre une affiche captivante à 20h45 entre Naples et la Fiorentina. Actuellement deuxième avec 57 points, Naples poursuit l’Inter Milan, leader avec 61 points, et veut rester dans la course au Scudetto. Les Napolitains, malgré une forme irrégulière ces derniers matchs (2 victoires, 2 défaites et 1 nul), restent favoris face aux Florentins.

De son côté, la Fiorentina, classée septième avec 45 points, cherche à recoller aux places européennes. Toutefois, la Viola traverse une période compliquée avec trois défaites lors de ses cinq derniers matchs. Le bilan des confrontations directes est clairement à l’avantage de Naples, avec 3 victoires contre une seule pour la Fiorentina sur les 5 dernières rencontres.

Ce match est donc crucial pour les deux formations : Naples ne peut se permettre un faux-pas dans la course au titre, tandis que la Fiorentina espère rebondir pour ne pas décrocher dans la lutte pour l’Europe.

Un choc à suivre en direct à 20h45 sur la chaîne habituelle du championnat italien ainsi qu’en streaming sur les plateformes digitales.