Le deuxième tour d’Indian Wells met aux prises la Tunisienne Ons Jabeur (32ᵉ mondiale) et l’Ukrainienne Dayana Yastremska (46ᵉ mondiale). Un duel à enjeux pour les deux joueuses, qui cherchent à confirmer leur montée en puissance sur le circuit.

Jabeur à la relance après un début de saison mitigé

Après une année 2024 en demi-teinte, Ons Jabeur tente de retrouver son meilleur niveau en Californie. Actuellement classée 32ᵉ au classement WTA avec 1669 points, la Tunisienne s’appuie sur son jeu varié pour faire la différence. À 30 ans, elle affiche une expérience qui pourrait peser dans cette rencontre.

Son parcours récent montre des résultats en dents de scie, mais elle reste capable de rivaliser avec les meilleures lorsqu’elle est en confiance.

Yastremska, une adversaire imprévisible

En face, Dayana Yastremska, 24 ans et classée 46ᵉ mondiale, arrive avec l’ambition de bousculer Jabeur. Avec ses 1229 points WTA, l’Ukrainienne possède un jeu explosif basé sur la puissance de frappe et une prise de risque constante.

Ses résultats récents sont contrastés, alternant victoires convaincantes et défaites frustrantes. Sa régularité sera donc un élément clé pour espérer inquiéter Jabeur sur ce match.

Un duel technique et tactique

Si Jabeur mise sur son toucher et sa capacité à varier le jeu, Yastremska pourrait l’obliger à jouer plus en cadence. La capacité de la Tunisienne à absorber la puissance adverse et à dicter l’échange pourrait faire la différence.

Sur dur, l’Ukrainienne a souvent montré qu’elle pouvait rivaliser avec des joueuses mieux classées. Néanmoins, son irrégularité et son tempérament parfois trop agressif dans le jeu pourraient offrir des opportunités à Jabeur.

Les clés du match

Pour Ons Jabeur : Imposer son rythme, varier les hauteurs de balle et capitaliser sur son expérience.

: Imposer son rythme, varier les hauteurs de balle et capitaliser sur son expérience. Pour Dayana Yastremska : Jouer en puissance, éviter les fautes directes et saisir chaque occasion sur les points importants.

Avec une place au troisième tour en ligne de mire, ce duel s’annonce intense et indécis. La réponse sera donnée sur le court dans les prochaines heures.

Matchs de la compétition à suivre sur BeIN Sport 3