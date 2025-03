Le fonds de fonds ANAVA, financé par la Caisse des dépôts et consignations en Tunisie (CDC) et géré par Smart Capital a annoncé, jeudi, son engagement à investir 2,5 millions de dollars dans le fonds de capital-risque panafricain « LoftyInc Alpha Fund I », qui se concentre sur les startups technologiques en phase d’amorçage, visant à renforcer l’infrastructure numérique à travers l’Afrique.

Cet investissement fait partie d’un effort pour mobiliser un total de 5 millions de dollars pour l’écosystème des startups tunisiennes, indique, jeudi, la CDC.

Géré par la société de capital-risque panafricaine « Loftyinc Capital », le fonds « LoftyInc Alpha Fund Ivise à offrir des retours financiers et sociaux, avec un accent particulier sur l’égalité des genres, l’inclusion et la création d’emplois.

Le fonds a déjà investi dans plusieurs startups africaines à forte croissance, y compris des startups tunisiennes.

“LoftyInc Alpha Fund” a, ainsi, réussi à atteindre une première clôture de fonds de 43 millions de dollars. Cette première clôture a attiré divers investisseurs incluant des fonds souverains du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que des institutions financières de développement.

Premier fonds de fonds en Tunisie libellé en Euros, ANAVA est l’un des piliers clés de l’initiative nationale « Startup Tunisia» qui ambitionne de faire de la Tunisie un hub de l’innovation et des Startups à la croisée de la Méditerranée, de la région MENA et de l’Afrique.

Il est géré par Smart Capital, une société agréée par le Conseil du Marché Financier (CMF), mandatée par l’État Tunisien pour déployer son programme national, Startup Tunisia.

D’une première taille cible de 100 millions d’euros, avec un premier closing de 60 millions d’euros, dont 40 millions d’euros souscrits par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à travers un prêt de la Banque mondiale et 20 millions d’euros souscrits par la KFW, le fonds de fonds veille à donner la possibilité aux fonds sous-jacents d’investir en Tunisie et aussi à l’étranger, leurs permettant de faire face à leurs besoins de financement et d’internationalisation.