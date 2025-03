Le renforcement de la production de phosphate a été au centre d’un entretien tenu, ce mardi après midi, au palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saïed et la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’État a souligné la nécessité de rétablir et même d’accroître le rythme de production du secteur du phosphate tout en veillant à préserver les droits des travailleurs et en tenant compte de leurs conditions éprouvantes dans les mines.

Il a également souligné l’importance de reconstruire plusieurs infrastructures publiques qui existaient auparavant mais ont disparu avec le temps.

Il a, par ailleurs, a mis l’accent sur l’impératif de mettre en place nouvelle stratégie pour le lavage du phosphate par les eaux usées traitées au lieu de l’eau potable ce qui permettrait d’économiser les ressources en eau sachant que cette méthode a prouvé son efficacité dans plusieurs pays.

Le président de la République a également appelé à trouver une solution définitive au problème du “phosphogypse” à Gabès évoquant la possibilité de son exploitation sans effet néfaste sur l’environnement.

Il a rappelé, à cet égard, les études réalisées il y a plus de dix ans par des ingénieurs et spécialistes à Gabès, qui ont scientifiquement démontré la viabilité et la sécurité de cette solution.

D’autre part, le chef de l’Etat a ordonné d’accélérer la recherche d’une solution définitive pour l’usine de Mezzouna à Sidi Bouzid, relevant du Groupe Chimique Tunisien à Gafsa, et de tenir pleinement responsables ceux qui ont été à l’origine de sa fermeture, privant ainsi des dizaines de personnes de leur emploi.