La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé avoir inauguré son académie de diffusion ainsi que son programme des réalisateurs TV à Johannesburg (Afrique du Sud), dans le but d’améliorer la qualité de la production télévisuelle et des normes de diffusion dans le football africain.

L’académie de diffusion de la CAF s’inscrit pleinement dans la vision du président de l’instance dirigeante du football africain, précise le communiqué de l’instance africaine publié sur son site officiel.

La CAF rappelle que la télévision joue un rôle clé dans la diffusion d’un produit de classe mondiale qui soit commercialement solide.

Elle signale que son tournoi phare, la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a attiré “plus de 1,4 milliard de téléspectateurs et 2,2 milliards de flux numériques, faisant de cet événement l’un des quatre plus grands du football mondial”.

Le communiqué souligne que l’académie de diffusion de la CAF se concentrera sur le perfectionnement des compétences des réalisateurs TV, des caméramans, des producteurs, des gestionnaires de sites de diffusion, des responsables de liaison avec les diffuseurs, des commentateurs et de nombreux autres acteurs essentiels à la livraison du produit au cours d’une période de deux ans.

L’objectif final est de garantir que le football africain atteigne des normes de classe mondiale dans les 54 associations membres de la CAF, conclut la même source.