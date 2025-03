La 23ᵉ journée de Ligue 1 tunisienne a été marquée par des victoires cruciales et des résultats qui rebattent les cartes du classement. L’Espérance Sportive de Tunis (EST) s’impose toujours comme leader incontesté avec une victoire solide (2-0) face à la SS Gabès, grâce à un doublé de Yan Sasse.

L’Étoile du Sahel (ESS), son dauphin, maintient la pression après avoir dominé le Club Athlétique Bizertin (1-0) grâce à un but de Mohamed Sherif Camara. Derrière eux, l’US Monastir et le Club Africain restent en embuscade après des matchs plus disputés. Le CA s’est imposé face à l’US Tataouine (1-0) sur un but précoce d’Ali Youssef, tandis que l’US Monastir a partagé les points avec le CS Sfaxien (0-0).

L’ES Zarzis continue sa belle saison avec une victoire précieuse contre l’Olympique de Béja (1-0), consolidant ainsi sa place dans le haut du tableau.

Au classement, l’Espérance ST (51 points) garde une courte avance sur l’ESS (48 points), suivie de l’US Monastir (47 points) et du Club Africain (46 points). La lutte pour le maintien reste intense, notamment pour EGS Gafsa (12 points), bon dernier, qui tentera de se relancer contre l’AS Soliman.

La prochaine journée promet encore des duels décisifs, où chaque point comptera dans la course au titre et au maintien.