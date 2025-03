Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes au plus grand salon dédié aux secteurs de la construction, des infrastructures et des matériaux de bâtiment en Libye, “Libya Build“, lequel se tiendra du 12 mai au 15 mai 2025, à Tripoli.

La participation à ce rendez-vous permettra aux entreprises tunisiennes d’accroître leur visibilité, de développer leur réseau d’affaires, grâce à des rencontres professionnelles avec des partenaires, des investisseurs et des donneurs d’ordre du secteur du bâtiment, et de saisir de nouvelles opportunités d’affaires étant donné que la Libye ambitionne de devenir un marché stratégique avec d’importants projets de reconstruction, selon le CEPEX.

En fait, “Libya Build” regroupe plus de 500 exposants de divers secteurs liés à la construction et aux infrastructures et devrait accueillir plus de 14 000 visiteurs professionnels, dont des décideurs et des acteurs clés du marché.

Le Centre invite les entreprises désirant exposer au Pavillon Tunisie, au sein du Salon, à confirmer leurs participations, via la plateforme E-CEPEX sur le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/328 et ce, avant le 7 mars 2025.