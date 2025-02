Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a indiqué, vendredi, que la Tunisie entame officiellement l’utilisation du système arabe unifié de vérification de l’authenticité des diplômes scientifique en utilisant la technologie “blockchain” dans tous les établissements d’enseignement supérieur.

Dans son intervention lors de la journée d’information et d’étude organisée vendredi par l’ALECSO sur l’utilisation de ce système, Belaid a ajouté que le système arabe unifié a été développé pour vérifier la crédibilité des diplômes scientifiques en utilisant la technologie avancée, sécurisée et efficace de la blockchain.

Il a rappelé que cette décision intervient après la signature, en novembre dernier, d’un accord de coopération avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Ce système, qui permettra aux étudiants et aux institutions de vérifier les diplômes de manière simple et rapide via des QR codes, s’appuiera sur une plateforme électronique permettant aux universités et aux établissements d’enseignement d’enregistrer les diplômes de manière sécurisée et fiable, a souligné le ministre de l’Enseignement supérieur.

Il a souligné que ce système arabe unifié contribuera à renforcer la confiance entre les universités, les étudiants et les chefs d’entreprises et aidera à faciliter la mobilité des étudiants entre les universités dans le monde entier et à simplifier les processus de recrutement.

Il a souligné que la falsification des diplômes constitue un problème réel qui menace l’authenticité des diplômes de l’enseignement supérieur dans le monde entier, y compris dans les pays arabes.

Pour sa part, le directeur général de l’ALECSO a déclaré que la mise en œuvre de ce système arabe unifié constituera un saut qualitatif dans le domaine de l’enseignement supérieur arabe en luttant contre la falsification des diplômes scientifiques, en renforçant la crédibilité des établissements d’enseignement arabes et en facilitant la circulation des étudiants entre les universités arabes grâce à la reconnaissance mutuelle et rapide des diplômes.