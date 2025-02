Les députés ont mis en avant, jeudi, lors de la séance matinale de la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), consacrée à l’examen du projet de la loi organique relative aux conseils locaux, régionaux et des districts, l’importance dudit projet de loi dans le soutien du travail des conseils élus, soulignant la nécessité d’accélérer la promulgation des textes réglementaires pour fixer leurs prérogatives et leurs relations avec les pouvoirs locaux et régionaux.

Une série de questions en rapport avec la situation sécuritaire générale ont été aussi évoquées lors de cette plénière, qui s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur Khaled Nouri.

Les députés ont soulevé des problèmes et difficultés liés au travail des conseils élus, une année après leur création, en l’absence d’une loi régissant leurs prérogatives, notamment la détérioration de la relation entre le pouvoir exécutif et les structures élues qui “subissent une souffrance et des restrictions dans leur mission de défendre les revendications et les attentes des citoyens”.

Il a été aussi proposé de permettre aux conseils élus d’obtenir toutes les prérogatives afin de contribuer, effectivement, au développement.