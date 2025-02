Résultats complets et classement à l’issue des rencontres de la 22e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel, disputées jeudi:

Jeudi 27 février

Au Bardo:

S Tunisien 1 Nacef Atoui 3′

US Ben Guerdane 0

A Manzel Bourguiba:

O Béja 1 Islem Chalghoumi (SP) 102′

CS Sfaxien 2 Mohamed Absi (SP) 65′, Omar Ben Ali 85′

A Monastir:

US Monastir 1 Aymen Harzi 42′

C Africain 0

A Tataouine:

US Tataouine 0

EGS Gafsa 1 Anouar Jouini (SP) 35′

Déjà joués:

Mercredi 26 février

A Radès:

Espérance ST 3 Youcef Belaili (SP) 14′, Hamza Jelassi 29′, Raed Bouchniba 47′

ES Sahel 0

A Soliman:

AS Soliman 1 Sidy Sarr 40′

JS Omrane 0

A Bizerte:

CA Bizertin 4 Aymen Amri 39′, Zied Aloui 49′, Youssef Fallahi 72′, Khalil Balbouz(SP) 93

ES Zarzis 1 Younes Rached 23′

A Mélaoui:

ES Métlaoui 2 Nassim Chachia 58′, Naby Sylla 62′,

AS Gabès 1 Nour Beji 32′

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. Espérance ST 48 22 14 6 2 42 18 +24

2. US Monastir 46 22 13 7 2 34 9 +25

3. ES Sahel 45 22 14 3 5 32 17 +15

4. C. Africain 43 22 12 7 3 29 12 +17

5. ES Zarzis 41 22 12 5 5 27 20 +07

6. Stade Tunisien 39 22 11 6 5 23 15 +12

7. CS Sfaxien 31 22 8 7 7 23 16 +07

8. ES Metlaoui 31 22 8 7 7 21 18 +03

9. O. Béja 28 22 7 7 8 18 22 -04

10. CA Bizertin 23 22 5 8 9 19 22 -03

11. AS Soliman 22 22 5 7 10 15 26 -11

12. JS Omrane 20 22 3 11 8 17 31 -14

13. AS Gabès 18 22 4 6 12 15 29 -14

14. US Ben Guerdane 16 22 2 10 10 13 23 -10

15. US Tataouine 14 22 4 2 16 15 42 -27

16. EGS Gafsa 12 22 3 3 16 11 34 -23