Le 25 février 2025 a marqué l’événement de clôture du roadshow du Projet Startups et PME Innovantes, après une tournée particulièrement riche en rencontres, échanges fructueux, partages d’expériences enrichissants et enseignements précieux à travers plusieurs régions clés de Tunisie. Cet événement a réuni un large panel composé d’entrepreneurs, investisseurs, experts, représentants institutionnels, décideurs, ainsi que les médias, dans l’objectif clair de dresser un bilan approfondi du projet et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement, l’innovation et l’épanouissement de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Lors de la séance d’ouverture, Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a mis en lumière les défis majeurs auxquels font face les startups tunisiennes, en particulier l’accès au financement lors des phases critiques de leur développement. Elle a souligné l’importance de renforcer et d’améliorer les mécanismes financiers existants pour mieux accompagner ces entreprises.

Dans cette optique, elle a réitéré l’ambition du le Projet “Startups et PME Innovantes” financé par la Banque Mondiale qui vise à financer directement 230 startups et 50 PME, avec une volonté affirmée d’élargir les fonds disponibles via un fonds de fonds, afin de soutenir davantage l’écosystème entrepreneurial tunisien. Aujourd’hui, 1146 startups labélisées sont répertoriées à l’échelle nationale, témoignant du dynamisme du secteur. Mme Gharbi a également insisté sur la nécessité d’intensifier les programmes d’accompagnement régionaux pour assurer un développement plus inclusif et équilibré.

De son côté, Mme Insaf Fradi, représentante de la Banque mondiale, a mis en avant l’importance stratégique de ce projet pour l’économie tunisienne. Elle a rappelé que cette initiative ne se limite pas à la croissance économique, mais contribue également à l’inclusion financière en facilitant l’accès aux financements pour les startups et PME innovantes. Elle a réaffirmé l’engagement de la Banque mondiale en faveur de l’entrepreneuriat féminin, de l’innovation technologique et de la création d’emplois durables, tout en invitant les acteurs locaux à exploiter pleinement les opportunités offertes par ce projet ambitieux.

Mme Nejia Gharbi a ensuite mis l’accent sur les enseignements tirés de cette tournée régionale, mettant en avant les principaux défis identifiés et la nécessité d’un accompagnement renforcé pour principalement les startups mais aussi les PME innovantes. Elle a souligné que l’accès au financement reste un obstacle majeur, nécessitant des mécanismes adaptés pour soutenir ces entreprises à chaque étape de leur croissance. Elle a également insisté sur l’importance d’une meilleure structuration des startups, d’un renforcement des structures d’accompagnement régionales et d’une amélioration de la visibilité des jeunes entreprises sur le plan national et international.

Le bilan détaillé de la tournée régionale a permis d’observer un dynamisme entrepreneurial remarquable avec la participation de 247 acteurs, dont 105 startups/PME et 37 structures d’accompagnement. Après un parcours de Bizerte, à Kairouan, à Sfax pour terminer à Gabès, cette tournée a mis en évidence plusieurs défis majeurs pour l’écosystème entrepreneurial tunisien : l’accès au financement, la préparation à l’investissement (Investment Readiness), la structuration des startups, le renforcement des structures régionales d’accompagnement et l’amélioration de la visibilité des startups à l’échelle nationale et internationale.

Ensuite, M. Tarek Triki a exposé les réalisations significatives et les résultats concrets obtenus à travers les composantes du programme à savoir Anava, InnovaTECH et Flywheel. Il a également présenté des pistes stratégiques concrètes pour optimiser davantage la mise en relation entre investisseurs en capital-risque (VCs) et startups, afin de maximiser les chances de succès et l’impact durable de ces initiatives.

Deux panels particulièrement interactifs et enrichissants ont animé la journée. Le premier panel intitulé « Ce que les VCs attendent des startups pour investir ? » a réuni quatre représentants des sous-fonds d’investissement à savoir : Ghazi Ben Othman (MEDIN Fund Management), Aymen Mbarek (Go Big Partners), Dhekra Khelifi (216 Capital) et Asma Bouzaidi (Flat6labs). Chacun a pu présenter en détail sa stratégie d’investissement, les critères essentiels recherchés chez les startups candidates, tout en abordant ouvertement les défis de sourcing et en proposant des solutions innovantes pour y répondre efficacement.

Le second panel, intitulé « Retours d’expérience des startups financées – Challenges & Scalabilité », a donné la parole à Ameni Mansouri (Dabchy tn), Oussema Lessis (Pwn & Patch), Kais Assali (JURIDOC), et Nasreddine Riahi (Cynoia). Les startupeurs présents ont partagé sans réserve leurs parcours entrepreneuriaux, détaillant comment ils ont réussi à convaincre les fonds d’investissement grâce à leurs solutions innovantes et scalables. Certains ont particulièrement mis en évidence le soutien décisif apporté par le programme Flywheel, notamment via le dispositif AIR2, conçu spécifiquement pour accompagner les startups ayant levé des fonds d’amorçage (Seed funds) et visant une croissance rapide et une levée de fonds de série A.

D’autres startups, bénéficiaires ou non du programme, ont également partagé leurs expériences et les obstacles rencontrés dans leur parcours entrepreneurial.

L’événement s’est conclu par une intervention stimulante de Mme Néjia Gharbi, qui a identifié deux axes prioritaires pour l’avenir : la préparation à l’investissement (Investment Readiness), essentielle pour assurer les levées de fonds nécessaires des startups, et l’accès au marché (Access to market) qui permet le développement de leurs activités. Elle a mis l’accent sur l’open innovation comme stratégie déterminante pour renforcer les startups tunisiennes, facilitant leur insertion dans les marchés nationaux et internationaux.

Ainsi, le Projet “Startups et PME Innovantes” demeure plus que jamais un acteur central dans l’écosystème entrepreneurial tunisien, poursuivant son engagement fort d’accompagnement stratégique et de création de synergies solides entre startups, investisseurs et marchés, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour l’économie tunisienne dans son ensemble.