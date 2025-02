La 22ᵉ journée de la Ligue 1 de ce mercredi 26 février 2025, offre plusieurs affiches décisives pour la course au titre; mais également au le maintien. Parmi les rencontres les plus attendues, le duel entre l’Espérance Sportive de Tunis (EST) et l’Étoile Sportive du Sahel (ESS), deux équipes actuellement en tête du classement avec 45 points chacune.

Les matchs au programme (26 février 2025) :

CA Bizertin 🆚 ES Zarzis 🕑 14h00

AS Soliman 🆚 Jeunesse Omrane 🕑 14h00

Espérance S. de Tunis 🆚 Étoile Sportive du Sahel 🕑 14h00

ES Métlaoui 🆚 AS Gabès 🕑 14h00

Un duel au sommet : EST vs ESS

L’Espérance et l’Étoile se livrent une bataille acharnée pour la première place du championnat, avec un total de 45 points chacun après 21 journées. Ce choc entre les deux géants du football tunisien pourrait être décisif pour la suite de la saison.

L’Espérance, avec 13 victoires et 6 nuls, possède une attaque prolifique (39 buts marqués). De son côté, l’Étoile affiche 14 victoires et peut compter sur une défense solide (14 buts encaissés). Ce match promet un spectacle intense.

La lutte pour le podium et le maintien

Derrière les deux leaders, l’US Monastir et le Club Africain restent en embuscade avec 43 points chacun. L’ES Zarzis, actuellement 5ᵉ avec 41 points, tentera de s’imposer face au CA Bizertin, lanterne rouge avec seulement 20 points.

En bas de tableau, la lutte pour le maintien s’annonce serrée. L’AS Soliman (12ᵉ, 19 pts) et l’AS Gabès (13ᵉ, 18 pts) devront impérativement gagner pour s’éloigner de la zone rouge. L’US Tataouine (15ᵉ, 14 pts) et l’EGS Gafsa (16ᵉ, 9 pts) sont en très mauvaise posture.

Classement avant la 22ᵉ journée :

1️⃣ Espérance S. de Tunis – 45 pts

2️⃣ Étoile Sportive du Sahel – 45 pts

3️⃣ US Monastir – 43 pts

4️⃣ Club Africain – 43 pts

5️⃣ ES Zarzis – 41 pts

…

🔻 Zone rouge :

🆘 US Tataouine (15ᵉ, 14 pts)

🆘 EGS Gafsa (16ᵉ, 9 pts)