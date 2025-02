Le procès-verbal pour le lancement du programme de formation triangulaire « Cardiologie pour l’Afrique » a été signé aujourd’hui entre l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), le Ministère de la Santé et la Cité des Sciences à Tunis (CST). La cérémonie de signature a été organisée en présence de Son Excellence Monsieur OSUGA Takeshi, Ambassadeur du Japon en Tunisie, M. YANO Tetsuro, Le président de l’Association Japonaise pour le Développement Economique de l’Afrique (AFRECO), Pr. BOUZOUITA Abderrazak, Directeur Général de la Santé Publique, Mme HAJ AMOR Sina, Directrice Générale de la Coopération Technique au Ministère de la Santé, M. ZAGROUBA Fethi, Directeur Général de la Cité des Sciences et Mme MIYATA Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.

La formation portera sur les techniques de traitement en Cardiologie, essentiellement la valvulopathie cardiaque.

Une quinzaine de participants de plusieurs pays francophones africains participera à cette formation durant les trois prochaines années. La première session de formation sera organisée en juillet 2025 à l’hôpital Rabta en Tunisie. Ce programme est l’un des projets partenaires de la TICAD9 (Conférence Internationale de Tokyo sur le développement en Afrique) qui sera organisée en août 2025 au Japon.

La mise en œuvre de la formation sera assurée par Dr. Mohamed Sami MOURALI, Chef du Service de Cardiologie à l’Hôpital Rabta, en collaboration avec Dr. Shigeru Saito, Directeur des Laboratoires de Cardiologie et de Cathétérisme à l’Hôpital Général Shonan Kamakura au Japon avec son équipe. Dr. Saito est reconnu à l’international pour sa contribution au développement des aspects techniques des interventions transradiales (TRI)..

Cette collaboration triangulaire Tuniso-Japonaise-Africaine a été rendue possible grâce au soutien du groupe médical Tokushukai, l’un des plus grands groupes médicaux du Japon. La Cité des Sciences à Tunis jouera également un rôle dans la prise en charge des aspects logistiques. Cette formation triangulaire vise également à construire et renforcer un réseau de médecins cardiologues entre la Tunisie et les pays participants, afin d’améliorer la cardiologie, surtout la valvulopathie cardiaque.