La sélection tunisienne de basket-ball a conclu la deuxième fenêtre des qualifications à l’Afrobasket 2025 sur une note mitigée. Battue par l’Angola (62-73) lors de la troisième journée du Groupe E, elle conserve néanmoins la première place du classement avec 11 points, devançant son adversaire du jour (10 points).

Après un début solide marqué par un succès sur tapis vert contre le Kenya (20-0) et une victoire arrachée face à la Guinée (64-63), les Aigles de Carthage ont trébuché contre une équipe angolaise plus réaliste et mieux organisée. Dans l’autre rencontre de la journée, la Guinée s’est imposée face au Kenya (57-44), consolidant ainsi sa troisième place.

Malgré cette défaite, la Tunisie, tenante du titre, est déjà qualifiée pour la phase finale de l’Afrobasket 2025, où elle visera un troisième sacre consécutif. Avec encore plusieurs mois de préparation, les hommes du sélectionneur tunisien devront corriger leurs lacunes pour défendre leur couronne continentale en Angola.