La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a souligné l’importance d’accélérer la mise en œuvre du projet de plateforme numérique pour la gestion des subventions dans le secteur culturel, et ce, lors d’une réunion tenue hier, vendredi, avec les délégués régionaux, en présence de la contrôleuse d’Etat, Ibtissem Barhoumi, selon un communiqué de presse du ministère.

Elle a, d’autre part, mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser à l’importance de la culture des droits de propriété intellectuelle et de veiller à la protection des droits de propriété littéraire et artistique de leurs auteurs.

Cette rencontre a été l’occasion d’écouter les délégués, notamment sur les diverses problématiques et préoccupations concernant le soutien public aux institutions et associations artistiques et culturelles.

Dans ce contexte, la ministre a mis l’accent sur l’importance de développer davantage les méthodes d’intervention culturelle dans les régions, rappelant la volonté du ministère de prendre en compte toutes les propositions afin d’élaborer une stratégie adéquate pour assurer une bonne gouvernance, notamment en matière de gestion financière des programmes et manifestations culturelles.

Cette réunion a également permis d’aborder la question des subventions destinées aux professionnels de différents domaines créatifs, dans le cadre d’une stratégie visant à promouvoir la transparence, l’égalité des chances et l’encouragement de tous les créateurs.