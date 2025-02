Marché de la pêche : Tendances 2024, du crabe bleu au thon, en passant par le loup de mer

La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 387 millions de dinars (MD) en 2024. Cet excédent est en augmentation de 1,4% par rapport à celui réalisé en 2023, d’après la Lettre de l’ONAGRI pour le quatrième trimestre de l’année écoulée publiée mercredi.

Légère hausse des exportations

D’après la même source, les exportations des produits de la pêche ont légèrement augmenté de 0,1% à 846 MD en 2024 par rapport à 2023. Les quantités exportées ont, cependant régressé de 1,6% à 36,5 mille tonnes. Le prix moyen à l’exportation a connu une hausse de 1,6% à 23,2 dinars/kg.

Les espèces les plus exportées en 2024 sont les poissons (16,8 mille tonnes soit 46% des exportations), les conserves et les semi-conserves (9,1 mille tonnes soit 25% des exportations) et les crustacés (8,3 mille tonnes soit 23%).

Les exportations tunisiennes de produits de la pêche se répartissent sur 50 destinations. L’Italie en est le premier importateur (27%), suivie par l’Espagne (17%) et la Libye (12%).

Les exportations de crabe bleu se sont établies à 6,07 mille tonnes d’une valeur de 75,9 MD en 2024 baissant de 14,3% en quantité et de 10,6% en valeur. Le prix moyen a atteint 12,53 D/kg en 2024 contre 12,01 D/kg en 2023. Le crabe bleu est essentiellement exporté vers l’Asie (68,9%), l’Europe (10,8%), l’Amérique (11,3%) et l’Australie (8,7%).

Les exportations des daurades ont été de l’ordre de 5,41 mille tonnes d’une valeur de 104 MD régressant de 37% en quantité et de 25% en valeur. Les daurades ont été essentiellement exportées vers l’Asie (48,5%), l’Europe (14,2%), l’Afrique (23,5%) et l’Amérique (13,8%).

Quant aux exportations de loup de mer, elles ont connu une hausse de 46% à 21,8 MD en 2024. Les quantités exportées ont également évolué de 46,9% à 914 tonnes. Le prix moyen à l’exportation a toutefois baissé de 0,6% à 23,8 D/kg.

Le loup de mer a été essentiellement exporté vers 13 destinations avec l’Amérique en première position (64,2%) suivie par l’Asie (29%), l’Europe (4,9%) et l’Afrique (4,5%).

Les exportations de thon ont atteint 144,8 MD en 2024, baissant de 13,4% par rapport à 2023. Les quantités exportées ont toutefois, augmenté de 39% à 5,4 mille tonnes. Le prix moyen à l’exportation s’est fortement replié de 37,7% à 26,7 D/kg. Le thon a été principalement, exporté vers l’Europe (52,4%), l’Asie ( 45,1%) et l’Amérique ( 2,4%).

Baisse des importations

La valeur des importations des produits de la pêche a baissé de 1,1%, à 459 MD en 2024, par rapport à 2023. Les quantités importées ont également diminué de 5,9% à 71,3 mille tonnes. Les prix à l’importation ont augmenté de 5,2% par rapport à 2023, s’établissant à 6 ,4 D Kg. Les poissons occupent 91% des importations des produits de la pêche en 2024.

Les quantités importées sont destinées à l’industrialisation à raison de 77%, à l’approvisionnement du marché (20%) et à l’engraissement (3%).