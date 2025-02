La capacité d’accueil de l’Aéroport international de Tabarka-Aïn Draham (gouvernorat de Jendouba) peut atteindre 250 mille passagers par an, a souligné à l’Agence TAP, le commandant de l’aéroport, Anis Azizi.

Situé dans le nord-ouest, sur une superficie de 240 hectares, à 15 kilomètres de la ville touristique de Tabarka, 80 kilomètres de Jendouba et 40 kilomètres d’Ain-Draham, l’aéroport, exploité depuis 1992, constitue un vecteur important pour promouvoir le secteur du tourisme dans la région.

L’activité de l’aéroport se limite, actuellement, au transfert des pèlerins des gouvernorats du nord-ouest vers les lieux saints, en plus de quelques dessertes pour le transfert des équipes sportives, dans le cadre des stages de préparation, ainsi que d’autres vols privés non réguliers liés au tourisme golfique, a précisé Anis Azizi, mettant l’accent sur la capacité de l’aéroport à accueillir d’autres vols.

Selon les statistiques publiées par l’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), concernant le trafic aérien en 2024, l’aéroport de Tabarka-Ain Draham a connu une hausse de 1,6% (2679 passagers) par rapport à 2023, de même pour les mouvements des avions (arrivées et départs) qui ont aussi évolué de 6,4% (183 mouvements) pendant la même période. Ces chiffres restent loin de ceux enregistrés en 2010 où le flux des passagers au niveau de cet aéroport a avoisiné 65 mille 500 personnes.

Dans ce cadre, le commissaire régional au tourisme de Tabarka-Aïn Draham, Aissa Marouani a indiqué que l’aéroport de Tabarka-Ain Draham se doit de regagner son rôle majeur pour booster le développement économique et social dans la région.

A cet effet, le responsable régional a appelé à élaborer une stratégie bien définie pour relancer l’activité de l’aéroport de manière à redynamiser la destination touristique Tabarka-Ain Draham connue pour ses divers produits dont le tourisme estival, le tourisme golfique, le pescatoursime, le tourisme culturel, l’écotourisme et la plongée sous-marine.

Pour rappel, la région dispose de 24 unités hôtelières, avec une capacité d’environ 4 mille 500 lits, réparties sur l’ensemble du gouvernorat.

Par ailleurs, la même source a précisé que des discussions ont été entamées entre les professionnels du secteur et les représentants d’un tour opérateur, pour lancer un vol irrégulier hebdomadaire reliant l’aéroport de Tabarka à la Bologne à partir du mois de juin prochain jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025.

Dans le même cadre, la compagnie aérienne Transavia a entamé des discussions pour étudier la possibilité d’ouvrir une ligne aérienne pouvant lier Tabarka à Paris, selon la même source.

Le responsable régional a rappelé qu’avant 2010, l’aéroport était connecté à plusieurs capitales européennes, et réussi à accueillir des milliers de touristes notamment de la République Tchèque, la Slovaquie, l’Italie, l’Allemagne, la Russie, l’Espagne et la France.

Pour sa part, le représentant de l’Office des Tunisiens à l’étranger à Jendouba, Ali Zoghlami a souligné que de nombreux habitants originaires du Nord-Ouest et résidant à l’étranger avaient exprimé à plusieurs reprises leur volonté de voyager via cet aéroport, en raison de sa proximité de leurs villes natales relevant des gouvernorats du Kef, Jendouba, Béja et Siliana.

Le gouvernorat de Jendouba a accueilli plus de 250 mille visiteurs en 2024 ayant séjourné pour plus de 550 mille nuitée. Pour début 2025, les indicateurs sont au vert où 32 mille visiteurs se sont rendus dans la région, du 1er janvier jusqu’au 10 février, contre 30 mille durant la même période de 2024, soit une augmentation de 9,6%. Pour les nuitées passées, elles ont atteint au cours de cette période 55 mille contre 50 mille nuitées, soit une hausse de 9% (taux d’occupation de 31%).

En 2024, plus d’un million d’algériens ont visité la ville de Tabarka, vu que la région de Jendouba dispose de trois passages frontaliers (Ghardimaou, Meloula et Babouche).

Sur un autre plan, une source du ministère du transport a confié qu’un projet est en cours de réalisation pour consolider l’activité des aéroports intérieurs, rappelant que l’aéroport de Tabarka Ain Draham fait partie des quatre aéroports tunisiens qui ont été exonérés des redevances et des services de navigation aérienne, en vertu du décret n° 2024-5 du 5 janvier 2024.

A noter que le ministre du transport, Rachid Amri avait effectué une visite, au mois de décembre dernier, dans le gouvernorat de Jendouba et s’est rendu à l’aéroport de Tabarka où Il a annoncé que des efforts sont déployés pour moderniser les équipements de l’aéroport avec l’installation des caméras de surveillance et la rénovation du toit du hall principal d’ici fin 2025.