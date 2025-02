L’aéroport international de Tabarka-Aïn Drahem, situé à environ 13 km de la ville côtière de Tabarka, est prêt à accueillir des avions, mais son activité est au point mort depuis 2011, avec un chiffre d’affaires aérien nul en janvier 2025, selon Anis Azizi, responsable de l’aéroport. Malgré une capacité d’accueil de 250 mille passagers par an et des équipements modernes, l’infrastructure, qui s’étend sur 240 hectares, peine à retrouver son rôle stratégique dans le développement touristique et économique de la région.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Anis Azizi a rappelé que l’aéroport, opérationnel depuis 1992, a connu une baisse progressive de son activité après 2011, alors qu’il accueillait auparavant des passagers en provenance de France, d’Allemagne et d’Italie. “L’aéroport est prêt à accueillir tous les vols et les passagers dans les meilleures conditions”, a-t-il assuré, soulignant que l’État y alloue un budget important chaque année pour maintenir ses équipements et son personnel qualifié.

Le commissaire régional du tourisme à Tabarka-Aïn Drahem, Issa Marouani, a souligné que le gouvernorat de Jendouba, avec ses atouts culturels, historiques et naturels, reste une destination attractive. Cependant, la relance de l’aéroport est essentielle pour attirer des touristes en provenance de nouveaux marchés. De nombreux Tunisiens résidant à l’étranger, notamment dans le nord-ouest, souhaitent utiliser cet aéroport en raison de sa proximité avec leurs régions d’origine, a déclaré le délégué régional de l’Office des Tunisiens à l’étranger, Ali Zoghlami, à l’agence TAP par téléphone.

Pour relancer l’activité, a-t-il annoncé, des vols non réguliers entre Tabarka et Bologne seront opérationnels à partir de juin 2025, avec deux vols par semaine jusqu’en octobre. Cette initiative, fruit de négociations avec les opérateurs, vise à dynamiser le secteur touristique local, notamment grâce aux 25 km de côtes, aux hôtels proches et aux activités comme le golf et la chasse, a-t-il souligné.

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a confirmé que le gouvernement travaille à relancer les aéroports intérieurs, dont celui de Tabarka-Aïn Drahem, et à attirer des touristes de nouveaux marchés européens. La relance de cet aéroport apparaît comme une priorité pour stimuler l’économie régionale et répondre aux attentes des populations locales et de la diaspora.