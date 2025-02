La consommation de produits ultra-transformés contenant plusieurs additifs alimentaires pourrait avoir des effets préoccupants sur la santé, en particulier chez les enfants. Rana Ghiloufi, spécialiste en sécurité et qualité des aliments à l’Institut de Nutrition et de Technologie Alimentaire, alerte sur les risques associés à ces aliments dans une interview accordée à l’agence TAP.

Selon des études scientifiques confirmées, la présence de plus de trois additifs alimentaires dans les produits industrialisés pourrait être un facteur déclencheur du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et d’une baisse de la concentration chez les enfants.

Un lien alarmant avec le cancer

Les préoccupations ne s’arrêtent pas aux troubles du développement neurologique. Un tiers des cas de cancer dans le monde serait directement lié à la consommation régulière de produits alimentaires transformés, selon ces mêmes études. Une alerte que prennent très au sérieux les agences internationales d’évaluation des risques sanitaires, qui recommandent de limiter l’ingestion d’aliments contenant plus de trois additifs.

Privilégier les préparations maison pour une alimentation plus saine

Face à ces dangers, Rana Ghiloufi insiste sur l’importance de favoriser la cuisine maison, notamment pour les pâtisseries et desserts, souvent riches en additifs lorsqu’ils sont achetés en grande surface. Une habitude simple qui permet de réduire l’exposition aux substances potentiellement nocives et de garantir une alimentation plus saine.