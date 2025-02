La journée de ce samedi sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des passages plus denses au nord, accompagnés de quelques pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur ouest, fort près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’il restera modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et très agitée à localement houleuse sur le reste du littoral.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 11 et 15°C au nord et sur les hauteurs occidentales, 16 et 19°C dans les régions du centre-est, et atteindront 20 à 23°C ailleurs.