Une croisière aérienne VIP, un produit touristique de luxe dont le coût s’élève à des dizaines de milliers de $ et réservé à une clientèle privilégiée entre en Tunisie par la porte des États-Unis.

Une délégation de voyagistes américains vient d’atterzrir à Tunis pour un voyage découverte des sites archéologiques et naturels tunisiens avant de redécoller vers l’Afrique du Sud.

Le séjour comprendra plusieurs étapes et sera axé sur la culture. La compagnie US “Abercrombie & Kent” a déjà posé pied au Maroc, en Egypte et dans de nombreux pays africains. Au programme tunisien, figure les plages, Carthage et les sites regorgeant de richesses patrimoniales et de vestiges historiques.

Sur la présentation “Abercrombie & Kent, il est mentionné : “L’option d’une croisière aérienne VIP en jet privé permet de démontrer le confort et l’exclusivité de l’expérience touristique en Tunisie, positionnant le pays comme une destination clé pour les voyageurs à fort pouvoir d’achat. Ce type de tourisme représente une opportunité stratégique pour diversifier et développer l’offre touristique de luxe en Tunisie, en attirant une clientèle internationale désireuse de découvrir des destinations authentiques et de qualité. Ce voyage illustre le fort potentiel de la Tunisie pour l’ouverture d’un marché du tourisme de luxe, un secteur en pleine croissance, offrant une combinaison unique de culture, d’histoire et de paysages exceptionnels, adaptée aux attentes d’une clientèle VIP”.

Cette première US pourrait être le premier pas vers l’intégration du tourisme haut de gamme en tant que produit non pas exceptionnel et minime mais occupant une large part dans l’offre touristique nationale. Cela faisait au moins 3 décennies que l’on appelait à diversifier le produit touristique et à y intégrer le haut de gamme parce que plus sélectif et mieux rétribué et parce que plus que tout, il permet d’améliorer les prestations offertes pour répondre aux exigence d’une clientèle qui en veut pour son argent.

Il faut espérer que le séjour des voyagistes “Abercrombie & Kent” ait le succès espéré. Les croisières aériennes, contrairement aux voyages traditionnels, sont richement rétribuées et coté voyageurs très enrichissantes leur offrant l’opportunité de visiter des lieux emblématiques tout en optimisant les trajets. Avec moins d’escales mais sans sacrifier le plaisir de l’exploration, chaque étape du voyage est minutieusement planifiée pour offrir une expérience enrichissante et unique.

Le tourisme de luxe est orienté sur des expériences de voyage haut de gamme, personnalisées et offrant un niveau élevé de confort, de service et d’originalité. Ce secteur est en pleine croissance, attirant une clientèle aisée en quête de destinations uniques et hébergements somptueux.

En 2022, le tourisme de luxe représente à lui seul 22% des recettes touristiques globales, en 2023, le marché mondial du tourisme de luxe a été estimé à 1,4 billion de $ et devrait croître chaque année de +7,9% entre 2024 et 2030 selon Grand View Research.

Avec tous les atouts dont elle dispose, qu’il s’agisse de richesses archéologiques, historiques, patrimoniales ou naturelles, la Tunisie pourrait-elle avoir une part, une toute petite part de ce tourisme ?

A.B.A