Le temps sera variable ce vendredi 14 février en Tunisie, avec des nuages passagers sur la plupart des régions. Les régions côtières du nord et le Sahel connaîtront une couverture nuageuse plus dense, avec quelques averses isolées possibles.

Le vent soufflera du nord, avec une intensité relativement forte à forte près des côtes nord. Sur le reste du territoire, le vent sera faible à modéré. La mer sera agitée à très agitée au nord, tandis qu’elle sera peu agitée à localement moutonneuse dans les autres zones.

Les températures maximales varieront en fonction des régions. Elles oscilleront entre 10 et 14 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, entre 15 et 19 degrés dans le reste des régions, et atteindront 21 degrés dans le sud-ouest.