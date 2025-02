L’avancement du projet d’élaboration du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la médina de Sousse, réalisé en collaboration entre l’Institut National du Patrimoine (INP) et la municipalité de Sousse a été à l’ordre du jour de la réunion ce jeudi du comité de pilotage technique, responsable du suivi du projet.

L’élaboration du PSMV est intégrée à la deuxième phase du Programme de développement urbain intégré de la ville de Sousse (PDUI-II), mis en œuvre avec le soutien technique et financier du Gouvernement suisse.

La réunion, mentionne l’INP sur sa page officielle, a porté sur la clôture de la première phase du projet et l’examen du plan de travail pour l’achèvement de sa deuxième phase. Y ont pris part, le bureau d’études en charge, les services spécialisés de la municipalité de Sousse et de l’INP, ainsi que des représentants des directions concernées, de la société civile et des établissements d’enseignement supérieur de Sousse.

Pour rappel, en 2022, l’INP et la municipalité de Sousse se sont engagés à collaborer avec l’objectif commun de protéger et mettre en valeur la médina avec, en priorité, la volonté de freiner la dégradation du tissu traditionnel et d’élaborer le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) pour la médina. Une convention de partenariat a été signée à cet effet et une cellule conjointe a été mise en place pour gérer et contrôler les opérations urbaines (permis de construire, infractions, sensibilisation des habitants, etc.).