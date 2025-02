L’appel d’offres pour les études relatives à la création d’une unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans la région de Meslen, (Gouvernorat de Mahdia), sera publié fin février courant.

D’une capacité de traitement supérieure à 600 mille tonnes, l’unité en projet sera mise en œuvre, d’autant que les obstacles entravant sa réalisation ont été surmontés, a indiqué, le directeur de la gestion des déchets, Faycel Bedhiafi lors d’une réunion tenue jeudi au siège du gouvernorat de Monastir.

Les études à mener définiront les méthodes de valorisation des déchets ainsi que la nature de l’énergie produite, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz, a ajouté le responsable.

Dans ce cadre, plusieurs sessions ont été organisées avec les municipalités des quatre gouvernorats concernés par ce projet, à savoir Kairouan, Monastir, Sousse et Mahdia, afin de discuter du projet et d’entamer les études environnementales et techniques relatives à l’unité.

Dans ce même contexte, l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged) s’attèle à la création de sept unités de valorisation des déchets ménagers, regroupant plusieurs gouvernorats géographiquement proches, tels que Siliana, Kef, Béja, Jendouba, et autres, d’après la même source.