Résultats complets et classement à l’issue des rencontres de la 19e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées jeudi :

. Jeudi 13 février

A Gabès :

AS Gabès 0

US Tataouine 1 Moussa Koïta 79′

A Ben Guerdane (à huis clos) :

US Ben Guerdane 0

US Monastir 0

A Sousse :

ES Sahel 2 Houssem Dagdoug 45′, Firas Chawat (91′ sp)

AS Soliman 0

Au Zouiten :

JS Omrane 2 Ahmed Hadhri 51′, Iheb Ben Rejeb 68′

O. Béja 2 Samer Marouani (73′ csc) , Maher Seghaier 95′

Déjà joué :

. Mercredi 12 février

A Zarzis :

ES Zarzis 1 Moomen Rahmani (52)

Club Africain 0

A Radès (à huis clos) :

Espérance de Tunis 3 Yan Sasse (50 sp), Hachem Khelifa (52 csc), Achraf Jabri (75)

ES Metlaoui 2 Ahmed Bouassida (22), Mohamed Amine Kenaissi (81)

A Gafsa :

EGS Gafsa 0

CS Sfaxien 1 Firas Sakkouhi (48 sp)

Le match a été arrêté par l’arbitre après la blessure du gardien remplaçant Mohamed Hédi Gaaloul, touché par un projectile lancé des tribunes.

. Mardi 11 février

A Bizerte :

Bizertin 1

Stade Tunisien 1



Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. Espérance ST 42 19 12 6 1 34 14 +20

2. ES Sahel 39 19 12 3 4 27 12 +15

3. ES Zarzis 38 19 11 5 3 23 12 +11

4. US Monastir 37 19 10 7 2 25 9 +16

5. C. Africain 37 19 10 7 2 26 11 +15

6. Stade Tunisien 36 19 10 6 3 21 11 +10

7. CS Sfaxien 25 18 6 7 5 19 13 +06

8. ES Metlaoui 25 19 6 7 6 16 15 +01

9. O. Béja 25 19 6 7 6 14 17 -03

10. JS Omrane 19 19 3 10 6 16 22 -06

11.CA Bizertin 17 19 3 8 8 13 18 -05

12. US Ben Guerdane 16 19 2 10 7 12 19 -07

13. AS Soliman 15 19 3 6 10 13 26 -09

14. AS Gabès 14 19 3 5 11 13 27 -14

15. US Tataouine 10 19 3 1 15 12 39 -27

16. EGS Gafsa 9 18 2 3 13 9 28 -19