Le ciel tunisien se partage entre grisaille et éclaircies ce mardi 13 février. Si la matinée s’annonce brumeuse et passagèrement nuageuse sur l’ensemble du territoire, l’après-midi apportera un changement de physionomie. Les nuages s’épaissiront progressivement dans les régions ouest du nord et du centre, annonçant des averses isolées et temporairement orageuses. Ces précipitations gagneront ensuite les régions de l’est.

Côté vent, le nord et le centre du pays seront balayés par une brise faible à modérée de secteur nord, tandis que le sud connaîtra un vent de secteur ouest, également faible à modéré. La mer, quant à elle, oscillera entre peu agitée et agitée.

Les températures, sans surprise en cette saison, resteront fraîches. Les maximales varieront entre 11 et 15 degrés sur les hauteurs de l’ouest, au nord et au centre, et entre 16 et 21 degrés dans le reste des régions. Le sud du pays, plus favorisé, profitera de températures avoisinant les 23 degrés.