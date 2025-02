Le Conseil d’Administration de l’Union Internationale de Banques (UIB) informe ses actionnaires et le public que la Société Générale – détenteur d’une participation de 52,34% du capital de l’UIB a rappelé qu’il avait entrepris depuis juin 2023 d’explorer différentes options stratégiques, y compris la possibilité de cession de ses titres au capital de l’UIB.

Après un examen attentif des opportunités et des conditions du marché, Société Générale a fait le choix, dans le contexte actuel, de concentrer ses efforts sur le renforcement du positionnement de l’UIB, sa transformation et sa croissance au service de l’économie tunisienne, avec le soutien de ses co-actionnaires.

Il a été précisé au Conseil d’Administration que Société Générale n’en demeurera pas moins attentif aux évolutions du marché et à l’écoute de toute opportunité pouvant s’aligner avec ses objectifs stratégiques et l’intérêt de l’UIB et de ses diverses parties prenantes.